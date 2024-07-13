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Рашисты пытаются создать на ВОТ «народное ополчение», фото: «Яплакалъ»
Россияне присылают на ВОТ «ополченцев», чтобы имитировать «народную поддержку» — ЦНСhttps://racurs.ua/n197255-rossiyane-prisylaut-na-vot-opolchencev-chtoby-imitirovat-narodnuu-podderjku-cns.htmlРакурс
кремль створює паралельну реальність, в якій на тимчасово окупованих територіях півдня нібито є підтримка серед місцевих жителів й існує «народне ополчення».
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Про це сьогодні, 13 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Так звані добровольці в ополченні патрулюють населені пункти ТОТ Запорізької та Херсонської областей. Їх головним завданням є не боротьба зі злочинністю, а слідкувати аби ніхто не фотографував на ТОТ місцерозташування зс рф, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що серед місцевих жителів кількість «ополченців» невелика, тому ворог формує загони з «ветеранів сво» з територій, які були окуповані у 2014 році.
За це вони отримують зарплатню й соціальний пакет. Нерідко розселенні «ополченці» у квартирах, тих хто залишив регіон через окупацію, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти про таких «добровольців» до анонімного чат-бота.
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