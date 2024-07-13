Рашисты пытаются создать на ВОТ «народное ополчение», фото: «Яплакалъ»

https://racurs.ua/n197255-rossiyane-prisylaut-na-vot-opolchencev-chtoby-imitirovat-narodnuu-podderjku-cns.html

Ракурс

кремль створює паралельну реальність, в якій на тимчасово окупованих територіях півдня нібито є підтримка серед місцевих жителів й існує «народне ополчення».

.

Про це сьогодні, 13 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так звані добровольці в ополченні патрулюють населені пункти ТОТ Запорізької та Херсонської областей. Їх головним завданням є не боротьба зі злочинністю, а слідкувати аби ніхто не фотографував на ТОТ місцерозташування зс рф, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що серед місцевих жителів кількість «ополченців» невелика, тому ворог формує загони з «ветеранів сво» з територій, які були окуповані у 2014 році.