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Рашисти намагаються створити на ТОТ «народне ополчення», фото: «Яплакалъ»
Росіяни присилають на ТОТ «ополченців», щоб імітувати «народну підтримку» — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n197255-rosiyany-prysylaut-na-tot-opolchenciv-schob-imituvaty-narodnu-pidtrymku-cns.htmlРакурс
кремль створює паралельну реальність, в якій на тимчасово окупованих територіях півдня нібито є підтримка серед місцевих жителів й існує «народне ополчення».
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Про це сьогодні, 13 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Так звані добровольці в ополченні патрулюють населені пункти ТОТ Запорізької та Херсонської областей. Їх головним завданням є не боротьба зі злочинністю, а слідкувати аби ніхто не фотографував на ТОТ місцерозташування зс рф, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що серед місцевих жителів кількість «ополченців» невелика, тому ворог формує загони з «ветеранів сво» з територій, які були окуповані у 2014 році.
За це вони отримують зарплатню й соціальний пакет. Нерідко розселенні «ополченці» у квартирах, тих хто залишив регіон через окупацію, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти про таких «добровольців» до анонімного чат-бота.