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Ракурс
Последствия российского удара дронами по спасателям на Днепропетровщине, фото: ГСЧС

Рашисты ударили дронами по пожарным на Днепропетровщине (ФОТО)

13 июл 2024, 18:19
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Російські загарбники вдарили дронами по пожежниках, які гасили займання сухої трави на Дніпропетровщині.


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Про це сьогодні, 13 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Вдень сталася пожежа сухої трави, яка виникла у селі Капулівка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району. На місце направлено працівників місцевої пожежної команди та пожежних-рятувальників міста Нікополь. Під час гасіння ворог спрямував дрони-камікадзе по рятувальникам, — зазначають у відомстві.

Внаслідок російської атаки:

  • отримав поранення працівник місцевої пожежної команди;
  • пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль рятувальників міста Нікополь.

Наслідки російського удару дронами по рятувальниках на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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