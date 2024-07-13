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Последствия российского удара дронами по спасателям на Днепропетровщине, фото: ГСЧС
Рашисты ударили дронами по пожарным на Днепропетровщине (ФОТО)https://racurs.ua/n197257-rashisty-udarili-dronami-po-pojarnym-na-dnepropetrovschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вдарили дронами по пожежниках, які гасили займання сухої трави на Дніпропетровщині.
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Про це сьогодні, 13 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Вдень сталася пожежа сухої трави, яка виникла у селі Капулівка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району. На місце направлено працівників місцевої пожежної команди та пожежних-рятувальників міста Нікополь. Під час гасіння ворог спрямував дрони-камікадзе по рятувальникам, — зазначають у відомстві.
Внаслідок російської атаки:
- отримав поранення працівник місцевої пожежної команди;
- пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль рятувальників міста Нікополь.
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