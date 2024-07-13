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В Чехии местного жителя осудили за нарушение введенных в отношении санкций, фото: «Укринформ»

Жителя Чехии впервые осудили за нарушение антироссийских санкций

13 июл 2024, 21:45
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У Чехії вперше щодо місцевого жителя ухвалено вирок за порушення антиросійських санкцій.


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Про це сьогодні, 13 липня, повідомило Czech Radio.

Зазначається, що засуджений — бізнесмен російського походження Володимир Ліхутін — у травні 2022 року намагався таємно вивезти до рф три автомобілі преміум-класу Mercedes-Benz, Audi та BMW. При цьому експорт з ЄС до рф автомобілів вартістю понад 50 тис. євро, за винятком машин швидкої допомоги, заборонено з березня 2022 року.

Згідно з вердиктом суду, який вже набув чинності:

  • Ліхутін за скоєне правопорушення має сплатити штраф у розмірі 300 тис. крон;
  • йому заборонено торгувати автотранспортними засобами протягом наступних 20 місяців;
  • також він зобов’язаний виплатити державі приблизно 132 тис. євро, які отримав від російських клієнтів як авансові платежі за зазначені транспортні засоби.

Джерело: Czech Radio


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