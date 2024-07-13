Жителя Чехии впервые осудили за нарушение антироссийских санкций

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В Чехии местного жителя осудили за нарушение введенных в отношении санкций, фото: «Укринформ»
Жителя Чехии впервые осудили за нарушение антироссийских санкцийhttps://racurs.ua/n197265-jitelya-chehii-vpervye-osudili-za-narushenie-antirossiyskih-sankciy.htmlРакурс
У Чехії вперше щодо місцевого жителя ухвалено вирок за порушення антиросійських санкцій.
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Про це сьогодні, 13 липня, повідомило Czech Radio.
Зазначається, що засуджений — бізнесмен російського походження Володимир Ліхутін — у травні 2022 року намагався таємно вивезти до рф три автомобілі преміум-класу Mercedes-Benz, Audi та BMW. При цьому експорт з ЄС до рф автомобілів вартістю понад 50 тис. євро, за винятком машин швидкої допомоги, заборонено з березня 2022 року.
Згідно з вердиктом суду, який вже набув чинності:
- Ліхутін за скоєне правопорушення має сплатити штраф у розмірі 300 тис. крон;
- йому заборонено торгувати автотранспортними засобами протягом наступних 20 місяців;
- також він зобов’язаний виплатити державі приблизно 132 тис. євро, які отримав від російських клієнтів як авансові платежі за зазначені транспортні засоби.
Джерело: Czech Radio
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