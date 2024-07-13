Жителя Чехії вперше засудили за порушення антиросійських санкцій

У Чехії місцевого жителя засудили за порушення запроваджених щодо рф санкцій, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n197265-jytelya-chehiyi-vpershe-zasudyly-za-porushennya-antyrosiyskyh-sankciy.html

Ракурс

У Чехії вперше щодо місцевого жителя ухвалено вирок за порушення антиросійських санкцій.

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Про це сьогодні, 13 липня, повідомило Czech Radio.

Зазначається, що засуджений — бізнесмен російського походження Володимир Ліхутін — у травні 2022 року намагався таємно вивезти до рф три автомобілі преміум-класу Mercedes-Benz, Audi та BMW. При цьому експорт з ЄС до рф автомобілів вартістю понад 50 тис. євро, за винятком машин швидкої допомоги, заборонено з березня 2022 року.

Згідно з вердиктом суду, який вже набув чинності:

Ліхутін за скоєне правопорушення має сплатити штраф у розмірі 300 тис. крон;

йому заборонено торгувати автотранспортними засобами протягом наступних 20 місяців;

також він зобов’язаний виплатити державі приблизно 132 тис. євро, які отримав від російських клієнтів як авансові платежі за зазначені транспортні засоби.

Джерело: Czech Radio