Украина способна попасть ракетами в любой уголок Крыма, – NYT

https://racurs.ua/n197270-ukraina-sposobna-popast-raketami-v-luboy-ugolok-kryma-nyt.html

Ракурс

Україна, озброєна високоточними ракетами американського виробництва, вперше здатна досягти кожного куточка тимчасово окупованого Криму.

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Про це пише видання The New York Times.

Ракети все частіше летять в обох напрямках, — констатує газета.

Націлюючись на Крим, Україна має намір зруйнувати критичну базу росіян, завдяки якій вони ведуть війну, використовуючи півострів як плацдарм для повітряних бомбардувань. Потенційними цілями України стануть аеродроми, протиповітряна оборона, логістичні центри.

Московити ж обіцяли «вжити заходів» у відповідь після кількох загиблих у Криму внаслідок ракетного обстрілу та заявили, що Сполучені Штати несуть відповідальність за смертоносний ракетний удар України по окупованому росією Криму.

У Міноборони росії заявили, що удари по Криму підвищують «ризик прямого зіткнення між НАТО і рф», нагадує NYT.

Газета також інформує, що на півострові зменшилася кількість туристів, а відвідувачі пляжів «тепер носять значки з іменем, домашньою адресою та контактами своїх найближчих родичів».

росія до того ж заявляє про роботу у Криму «великої агентурної мережі» українських «шпигунів», пише РИА Новости, цитуючи члена президії організації «Офіцери росії» Тимура Сиртланова.

Їм погрожують великими тюремними термінами «за шпигунство, держзраду, вчинення терактів та диверсії на території росії».

Україна зі свого боку працює задля звільнення Криму з окупації. Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов анонсував нові операції з висадкою десанту ГУР у Криму.