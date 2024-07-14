Американский летающий танкер облетел планету за 45 часов

https://racurs.ua/n197272-amerikanskiy-letauschiy-tanker-obletel-planetu-za-45-chasov.html

Ракурс

Американські військові пілоти здійснили навколосвітній безпосадковий рейс на авіатанкері за 45 годин.

.

Про це повідомляє видання Air Force Times. Танкер KC-46A Pegasus вилетів з бази ВПС МакКоннелл, що у Канзасі 29 червня і приземлився на базі в Канзасі, де базується 22-а ARW, 1 липня. Екіпаж пролетів понад 24 000 миль (понад 40 тис. км).

Екіпаж складався з дев’яти льотчиків, які продемонстрували витривалість найновішого літака-заправника ВПС.

Прямуючи на захід, літак чотири рази дозаправлявся у повітрі з танкерів, які були на базі ВПС Андерсен, Гуам; Центрального командування США; і RAF Mildenhall, Англія.

Також літак доставляв пальне для восьми інших літаків під час подорожі, включаючи бомбардувальники B-2 Spirit, що вилетіли з авіабази Вайтмен, Міссурі.

За інформацією видання Air and Space Forces, проєкт «Магеллан» є відповіддю на загрози конфлікту з Китаєм.