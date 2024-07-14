В российском Телеграме показали удар по нефтебазе в Ростовской области

https://racurs.ua/n197274-v-rossiyskom-telegrame-pokazali-udar-po-neftebaze-v-rostovskoy-oblasti-video.html

Ракурс

Російські Telegram-канали опублікували відео удару по нафтобазі у Ростовській області у ніч на 13 липня.

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На кадрах видно, що охоронці безуспішно намагалися збити БпЛА антидроновими рушницями.

Вони почали цілитися у дрон, однак збити його так і не змогли. У результаті окупанти просто запанікували, а дрони успішно уразили нафтобазу.

Дрони СБУ 13 липня успішно вдарили по російській нафтобазі у Ростовській області. У Цимлянську пролунали дуже потужні вибухи, а окупанти заявляли про масштабну пожежу, яку кваліфікували за найскладнішим рангом.

Російське міноборони стверджувало про «успішне збиття дронів», але у мережі опублікували кадри влучання.

Варто зауважити, що на цій нафтобазі окупанти зберігали різні марки бензину та дизельне пальне загальним об'ємом 12,5 тис. куб. м. Пожежа була дуже масштабною, тому для її ліквідації залучили майже півсотні осіб та 14 одиниць техніки, а самій пожежі присвоєно найвищий ранг складності.