В Еврокомиссии с осторожностью рассматривают польское предложение производить электроэнергию для Украины

https://racurs.ua/n197284-v-evrokomissii-s-ostorojnostu-rassmatrivaut-polskoe-predlojenie-proizvodit-elektroenergiu-dlya.html

Ракурс

У Єврокомісії з обережністю розглядають польську пропозицію виробляти електроенергію для України.

.

Польща звернулася до Європейської комісії з пропозицією постачати Україні енергію, вироблену з польського вугілля, за умови, що Польща не платитиме за викиди.

За словами речника ЄК у п’ятницю, «польська влада звернулася до Комісії з проханням провести зустріч для обговорення цього питання».

Однак за його словами, «електроенергія, вироблена електростанціями в ЄС і поставлена в Україну, підпадає під звичайні правила СТВ: електростанції повинні здавати квоти і, отже, платити за ці викиди».

Він додав, що ЄК залишається прихильником підтримки енергетичної системи України протягом наступної зими, але не хотів би спекулювати на польській ідеї, оскільки не знає деталей.

За словами речника, Єврокомісія зосереджена на збільшенні експортних потужностей України.