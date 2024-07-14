Украина продолжает переговоры со Швецией о передаче истребителей Gripen

https://racurs.ua/n197286-ukraina-prodoljaet-peregovory-so-shveciey-o-peredache-istrebiteley-gripen.html

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Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів, що Україна та Швеція ведуть перемовини щодо надання Києву винищувачів Saab JAS-39 Gripen.

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Це тема, яку мій президент постійно підіймає перед керівництвом Швеції. І так було ще до вступу Швеції в НАТО. Зі зрозумілих причин, тоді вони не були готові давати жодних обіцянок, оскільки фіналізували своє членство в Альянсі. Зараз країна в НАТО, і мій президент знову спілкується з прем'єр-міністром Швеції, а наше міністерство оборони — з відповідними органами Швеції. Ці винищувачі такі ж хороші, як і F-16 і ми рухаємося в цьому напрямку, — каже Жовква.

Раніше стало відомо, що Україна відмовилася від шведських винищувачів JAS 39 Gripen через складність їхньої одночасної інтеграції разом з F-16. Про це повідомив Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем.

Він заявив, що Україна могла отримати шведські JAS 39 Gripen, проте відмовилася від них ще на етапі переговорів. На ухвалене рішення вплинула доступність винищувачів F-16, які найчастіше використовуються країнами НАТО, тому Київ вирішив, що управляти двома різними авіаційними системами було б надмірно складно. Проте, за словами Біллстрема, Швеція залишається відкритою для обговорення поставок Gripen у майбутньому.

Йдеться не тільки про придбання літаків та навчання пілотів. Це складні системи, і було б надто складно впроваджувати дві з них одночасно, — заявив Біллстрем.

Нагадаємо, що ще рік тому уряд Швеції заявляв, що розпочне навчання українських пілотів на JAS 39 Gripen та авіаційного персоналу для них, проте, судячи з усього, ці плани так і не були реалізовані.