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Ракурс
Ющенко перепел знаменитый хит Элтона Джона, чтобы собрать донаты для ВСУ

Ющенко перепел знаменитый хит Элтона Джона, чтобы собрать донаты для ВСУ (ВИДЕО)

14 июл 2024, 17:05
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Відомий український співак Володимир Дантес зі своїм гуртом Badstreet boys записали з третім президентом України Віктором Ющенком кавер-версію знаменитої пісні Елтона Джона та гурту Blue — Sorry seems to be the hardest world, щоб зібрати коти на дрони та автівки для ЗСУ.


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Відповідне відео в неділю, 14 липня, оприлюднив один з учасників бенду — стендап-комік Антон Тимошенко у соцмережі Facebook.

Гурт Badstreet boys відомий тим, що знімає гумористичні музичні кліпи з каверами на всесвітньовідомі треки та дає концерти з однією метою: зібрати якомога більше коштів для українських захисників.

Українська версія хіта Елтона Джона отримала назву «Це так». Саме цей рядок з пісні й заспівав Віктор Ющенко. Також він акомпанував на роялі.

Це так. Badstreet boys i Віктор Андрійович Ющенко (ми самі в шоці) починають липневий збір на 7 мільйонів. Всі донати перетворяться в різні дрони для 3 ОШБ і ГУР та бус для ССО, — розповіли учасники гурту.

Також пообіцяли спеціальний приз — серед тих, хто задонатить від 100 гривень розіграють баночку меду з особистої пасіки Віктора Ющенка.

Источник: Ракурс


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