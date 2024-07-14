"Укрэнерго" продлило безутешный прогноз отключений электрики

https://racurs.ua/n197295-ukrenergo-prodlilo-bezuteshnyy-prognoz-otklucheniy-elektriki.html

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У понеділок, 15 липня, графіки відключень світла діятимуть упродовж усієї доби, повідомили в ДТЕК.

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З 16.00 до 00.00 будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години — три черги, уточнили в Укренерго.

Тим часом «Укренерго» планує купувати електрику у приватного бізнесу, який побудує децентралізовану генерацію, зокрема і газові електростанції.

Про це сказав керівник компанії Володимир Кудрицький.

Ми будемо на п’ять років купувати в нових електростанцій послуги збалансування, по суті, енергосистеми. Ми будемо укладати контракт з іще не побудованими електростанціями на п’ять років вперед, будемо зобов’язуватись по визначеній на аукціонній ціні викуповувати у них послугу збалансування, — розповів Кудрицький в інтерв’ю «Суспільному».

За його словами, цей контракт можна буде принести в банк та отримати під нього кредитування. Таким чином приватний бізнес зможе прорахувати свої фінансові інвестиційні моделі на роки вперед.

Кудрицький також анонсував, що за декілька тижнів, можливо, за два чи за три, «Укренерго» анонсує перший такий аукціон для інвесторів, які готові будувати нову децентралізовану генерацію в Україні.