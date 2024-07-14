Поднятый кулак Трампа войдет в историю - мировые СМИ о покушении на экспрезидента США

https://racurs.ua/n197296-podnyatyy-kulak-trampa-voydet-v-istoriu-mirovye-smi-o-pokushenii-na-eksprezidenta-ssha.html

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Піднятий кулак Трампа увійде в історію, — це констатували світові ЗМІ, які відреагували на замах на експрезидента США?

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CNN пише, що прихильники Трампа вже й так вважали його непереможним героєм. Тепер цей «імідж борця» укоріниться ще глибше. У момент замаху він переконався, що створив певний символ непокори — підняв кулак і вигукнув у натовп «боротися, боротися», дивлячись прямо на телекамери.

Ці зображення збагатять міфологію Трампа.

Редколегія The Washington Post опублікувала колонку з назвою «Що ми хочемо робити, Америко?». Журналісти пишуть, що всіх громадян США нині торкнула «токсична політика» — незалежно від переконань чи ідеології.

Американці, ким ми хочемо бути? Відповідальність лежить на нас, — вважають вони.

Politico теж згадує, що «піднятий кулак Трампа увійде в історію», а республіканці після стрілянини поспішили звинуватити демократів у «демонізації» експрезидента.

Передумови кампанії Байдена полягали в тому, що Трамп — авторитарний фашист, якого необхідно зупинити за будь-яку ціну. І ця риторика призвела до замаху, — сказав сенатор Джей Д.Венс.

Хоча шок потім змінився на почуття тріумфу. Дональд Трамп-молодший написав, що його батько «ніколи не припинить боротися за порятунок Америки», додавши фото із закривавленим обличчям. Наступного тижня на з’їзді республіканців Трампа зустрічатимуть мов героя, пише видання.

Reuters відзначає, що політичне насилля в США нині стало найгіршим з 1970-их. Варто також згадати, що більшість демократів засудили замах на експрезидента. І мало хто з них захотів обговорювати, як ця подія відобразиться на кампанії Джо Байдена. Втім CBS пише, що партійці «призупинили будь-які спроби зняти Байдена з виборів — принаймні поки що».