Дроны массированно атаковали россию и оккупированный Крым. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія та окупований Крим 15 липня зазнали масованої атаки дронів.

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Зокрема, гучно було в Севастополі. О 3.20 в місті пролунали кілька вибухів. Очевидці чули звуки безпілотників у районі мису Фіолент. Російський губернатор Михайло Розвожаєв заявив про «відбиття атаки БпЛА» й падіння уламків на територію приватного будинку. Місцеві заявляють про приліт. Про це спільнота «Кримський вітер» повідомила у Telegram.

Губернатор Брянської області повідомив про «збиття» 16 безпілотників. Начебто збивали їх над територією Севського, Погарського, Брасівського, Злинківського, Трубчевського та Комаричського районів.

А в Липецькій області влада заявила про падіння дрона на території електропідстанції, яка нібито не постраждала.

Міністерство оборони рф заявило про «збиття» 22 безпілотників над вищевказаними областями та над Кримом.

Нагадаємо, 12 липня у Маріуполі прогриміли вибухи — гучно було у Приморському районі, а за вулицею Флотською піднявся стовп диму. Також була інформація про звуки вибухів за містом. Попередньо відомо, що прилетіло в районі аеропорту.