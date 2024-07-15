Авиация рф ударила по Харьковщине. Фото: прокуратура

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Ракурс

Харківщина знову перебувала під російськими обстрілами.

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У неділю, 15 липня, ворог завдав авіаційних ударів по селу Богуславка Борівської територіальної громади. Ще 21-річний чоловік отримав поранення. Пошкоджено житлові будинки. Попередньо, ворог завдав ударів по селу бомбою ФАБ-500 з модулем УМПК. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Також вчора ворог атакував авіацією селище Ківшарівка Купʼянського району. Внаслідок обстрілу 53-річна жінка дістала тілесні ушкодження. Пошкоджені багатоквартирні будинки.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами.

Як відомо, ФАБ-500 з універсальним модулем корекції та планування — це вільнопадаючі авіаційні бомби, перетворені на плануючі кориговані боєприпаси.

Нагадаємо, 14 липня російські війська завдали ударів по Мирнограду та Лиману. Внаслідок обстрілів щонайменше одна людина загинула, дев’ятеро дістали поранень. Ще дві людини перебувають під завалами. Окупанти поцілили по адмінбудівлі, багатоповерхівці, будинку та кафе.