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російські нацисти завдали ударів по Мирнограду і Лиману
Російські нацисти завдали ударів по Мирнограду і Лиману (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197294-rosiyski-nacysty-zavdaly-udariv-po-myrnogradu-i-lymanu-foto.htmlРакурс
Внаслідок обстрілів Мирнограда і Лимана у неділю, 14 липня, щонайменше одна людина загинула і дев’ятеро дістали поранень. За попередньою інформацією, ще дві людини перебувають під завалами.
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Російські війська завдали ракетного удару по місту Мирноград. За інформацією ОВА, окупанти поцілили по адмінбудівлі та багатоповерхівці — вбили одну людину, поранили шістьох. За попередньою інформацією, ще дві людини перебувають під завалами.
Також під обстрілом опинилося місто Лиман — наразі відомо про трьох поранених, пошкоджено щонайменше один будинок і кав’ярню, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.