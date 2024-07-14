російські нацисти завдали ударів по Мирнограду і Лиману

Внаслідок обстрілів Мирнограда і Лимана у неділю, 14 липня, щонайменше одна людина загинула і дев’ятеро дістали поранень. За попередньою інформацією, ще дві людини перебувають під завалами.

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Російські війська завдали ракетного удару по місту Мирноград. За інформацією ОВА, окупанти поцілили по адмінбудівлі та багатоповерхівці — вбили одну людину, поранили шістьох. За попередньою інформацією, ще дві людини перебувають під завалами.

Також під обстрілом опинилося місто Лиман — наразі відомо про трьох поранених, пошкоджено щонайменше один будинок і кав’ярню, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.