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Зеленский прокомментировал возможное президентство Трампа. Фото:
Зеленский прокомментировал возможное президентство Трампа — трансляция пресс-конференцииhttps://racurs.ua/n197310-zelenskiy-prokommentiroval-vozmojnoe-prezidentstvo-trampa-translyaciya-press-konferencii.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський зібрав представників ЗМІ на прес-конференцію.
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Зокрема, глава держави прокоментував можливе президентство Дональда Трампа й те, що після виборів у США може змінитися зовнішня політика Вашингтону. Трансляцію прес-конференції Офіс президента проводив у YouTube.
Що стосується закінчення війни, яке бачення у потенціального президента чи одного з кандидатів на цю посаду Дональда Трампа, загальні речі мені зрозумілі. Я думаю, якщо Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюся, — відзначив глава держави.
Глава держави наголосив, що Київ готовий співпрацювати з будь-якою політичною силою у США, зокрема, Республіканською партією у разі її приходу до влади.
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