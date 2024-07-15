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Ракурс
Зеленський прокоментував можливе президенство Трампа. Фото:

Зеленський прокоментував можливе президентство Трампа — трансляція прес-конференції

15 лип 2024, 14:33
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Президент України Володимир Зеленський зібрав представників ЗМІ на прес-конференцію.


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Зокрема, глава держави прокоментував можливе президентство Дональда Трампа й те, що після виборів у США може змінитися зовнішня політика Вашингтону. Трансляцію прес-конференції Офіс президента проводив у YouTube.

Що стосується закінчення війни, яке бачення у потенціального президента чи одного з кандидатів на цю посаду Дональда Трампа, загальні речі мені зрозумілі. Я думаю, якщо Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюся, — відзначив глава держави.

Глава держави наголосив, що Київ готовий співпрацювати з будь-якою політичною силою у США, зокрема, Республіканською партією у разі її приходу до влади.

Джерело: Ракурс


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