Спикер Пентагона объяснил, почему США до сих пор не позволяют бить американским оружием по целям вглубь россии

https://racurs.ua/n197324-spiker-pentagona-obyasnil-pochemu-ssha-do-sih-por-ne-pozvolyaut-bit-amerikanskim-orujiem.html

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У Пентагоні пояснили заборону бити зброєю США вглиб терористичної федерації побоюваннями, що війна вийде за межі України.

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Думаю, тут важливо розуміти, що ми не хочемо бачити ненавмисних наслідків, ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України. Гадаю, це те, на що нам усім потрібно зважати і ставитися до цього дуже серйозно, — зазначив журналісту «Голосу Америки» Остапу Яришу речник Пентагону Пет Райдер.

В травні Сполучені Штати дали дозвіл Україні завдавати ударів американською зброєю по російському прикордонню, щоб вести вогонь у відповідь і захищатись від наступу Росії, зокрема на Харківщині. Втім, цей дозвіл не поширився на застосування ракет великої дальності ATACMS, які США також передають Україні.