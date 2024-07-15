Украина выгнала из оккупированного Крыма последний сторожевой корабль рф

https://racurs.ua/n197326-ukraina-vygnala-iz-okkupirovannogo-kryma-posledniy-storojevoy-korabl-rf.html

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Останній сторожовий корабель чорноморського флоту РФ, який перебував біля узбережжя Криму, вранці 15 липня покинув бухту Севастополя.

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Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

Із відкритих джерел відомо, що це сторожовик проєкту 1135 «Буревісник». У чорноморському флоті рф зараз у строю два таких борти — «Ладный» і «Пытливый».

За даними «Думської», із Криму пішов «Ладный».

Обидва кораблі старі. «Ладный» був побудований 1980 року, «Пытливый» — 1981-го. Ці кораблі несуть протичовнові ракети «Раструб», що відрізняє їх від «полегшеного» проєкту 11351 «Нерей», до якого належав колишній флагман Військово-морських сил України «Гетьман Сагайдачний».

Нагадаємо, окупанти почали виводити свій флот із Криму з 2023 року після серії вдалих поразок кораблів українськими ракетами і дронами. У 2024 році втечу прискорила поява в України балістичних ракет ATACMS, за допомогою яких 19 травня в Севастополі було потоплено малий ракетний корабель «Циклон».