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Украина выгнала из оккупированного Крыма последний сторожевой корабль рф

Украина выгнала из оккупированного Крыма последний сторожевой корабль рф

15 июл 2024, 21:47
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Останній сторожовий корабель чорноморського флоту РФ, який перебував біля узбережжя Криму, вранці 15 липня покинув бухту Севастополя.


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Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

Із відкритих джерел відомо, що це сторожовик проєкту 1135 «Буревісник». У чорноморському флоті рф зараз у строю два таких борти — «Ладный» і «Пытливый».

За даними «Думської», із Криму пішов «Ладный».

Обидва кораблі старі. «Ладный» був побудований 1980 року, «Пытливый» — 1981-го. Ці кораблі несуть протичовнові ракети «Раструб», що відрізняє їх від «полегшеного» проєкту 11351 «Нерей», до якого належав колишній флагман Військово-морських сил України «Гетьман Сагайдачний».

Нагадаємо, окупанти почали виводити свій флот із Криму з 2023 року після серії вдалих поразок кораблів українськими ракетами і дронами. У 2024 році втечу прискорила поява в України балістичних ракет ATACMS, за допомогою яких 19 травня в Севастополі було потоплено малий ракетний корабель «Циклон».

Источник: Ракурс


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