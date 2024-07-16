США высказались о привлечении россии ко второму Саммиту мира. Фото:

https://racurs.ua/n197333-ssha-vyskazalis-o-privlechenii-rossii-ko-vtoromu-sammitu-mira.html

Ракурс

США підтримають рішення України щодо залучення росії до проведення другого Саміту миру.

.

Україна сама вирішує, коли, як і в якій формі проводити обговорення та вести дипломатичні переговори. Це рішення не за Сполученими Штатами й не інших країн, які не є сторонами конфлікту. Вашингтон підтримає українців, «якщо вони виберуть цей шлях». Про це речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив під час брифінгу.

Ми завжди вважали, що рішення щодо дипломатії навколо цього конфлікту повинні прийматися Україною, де Україна є «за кермом». І тому, коли вони — якщо вони хочуть запросити росію на той саміт, звичайно, ми це підтримуємо, — розповів він.

При цьому представник Держдепу додав, що США завжди підтримували дипломатію, коли Україна була до цього готова. Міллер також наголосив, що «ніколи не було ясно, що Кремль готовий до реальної дипломатії».

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ планує підготувати до другого Саміту миру план, який буде містити, зокрема, і всі 10 пунктів формули миру. Мирний план завершення війни має бути готовим до листопада 2024 року.

Зеленський заявив, що хотів би бачити на Саміті й представників російської федерації.