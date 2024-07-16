В Кракове жестоко избили 17-летнего украинца. Фото:

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Ракурс

Невідомі побили 17-річного українця у польському Кракові.

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Інцидент трапився 10 липня. Біля басейну, що в парку «Закшувек», стояла група з шести осіб, серед яких був 17-річний українець. До компанії підійшли четверо осіб, згодом між ними зчинилася бійка. Про це повідомили місцеві видання Gazeta Krakowska, Gazeta Wyborcza та Wiadomości.

Зазначається, що український підліток намагався заступитися за свого товариша і після цього його жорстоко побили. За допомогою мачете хлопцю відрізали палець і пробили голову. Потім його кинули у воду.

Після бійки нападники втекли, а 17-річного постраждалого госпіталізували з важкими травмами.

Краківські правоохоронці вже затримали трьох чоловіків, які підозрюються у нападі. Наймолодшому 15 років, а його спільнику — 17 років. Старший відповідатиме за скоєний злочин, як повнолітній, якщо його провину доведуть.

Нагадаємо, 11 лютого у німецькому Дюссельдорфі внаслідок нападу загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков. Нападників затримали.

А 15 лютого у місті Меттман чоловік напав на 15-річного українця й вдарив його невстановленим предметом.

Джерела: Gazeta Krakowska, Gazeta Wyborcza, Wiadomości