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Ракурс
У німецькому місті Меттман скоєно напад на 15-річного українця

Стало відомо про ще один напад на юного українця в Німеччині

13 лют 2024, 22:34
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У Німеччини стало відомо про ще один напад на юного українця.


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Цього разу інцидент стався у місті Меттман, це західнонімецька земля Північний Рейн-Вестфалія. Скоєно напад на 15-річного українця, повідомила DW.

За попередніми даними, напад стався 10 лютого увечері, коли український юнак перебував у турецькому ресторані. Між ним та невідомим чоловіком сталася сварка. За даними поліції, чоловік висловлювався ксенофобно, а потім ударив 15-річного підлітка по голові невстановленим предметом, після чого втік.

Внаслідок нападу хлопець дістав масованих травм голови, але загрози його життю немає.

Особа нападника поки не встановлена, поліція оголосила його у розшук.

Нагадаємо, 11 лютого у Дюссельдорфі внаслідок нападу загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков. Нападників затримали.

Джерело: Ракурс


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