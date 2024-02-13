У німецькому місті Меттман скоєно напад на 15-річного українця

https://racurs.ua/ua/n192362-stalo-vidomo-pro-sche-odyn-napad-na-unogo-ukrayincya-v-nimechchyni.html

Ракурс

У Німеччини стало відомо про ще один напад на юного українця.

.

Цього разу інцидент стався у місті Меттман, це західнонімецька земля Північний Рейн-Вестфалія. Скоєно напад на 15-річного українця, повідомила DW.

За попередніми даними, напад стався 10 лютого увечері, коли український юнак перебував у турецькому ресторані. Між ним та невідомим чоловіком сталася сварка. За даними поліції, чоловік висловлювався ксенофобно, а потім ударив 15-річного підлітка по голові невстановленим предметом, після чого втік.

Внаслідок нападу хлопець дістав масованих травм голови, але загрози його життю немає.

Особа нападника поки не встановлена, поліція оголосила його у розшук.

Нагадаємо, 11 лютого у Дюссельдорфі внаслідок нападу загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков. Нападників затримали.