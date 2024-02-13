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Стало известно еще об одном нападении на юного украинца в Германии
Стало известно еще об одном нападении на юного украинца в Германииhttps://racurs.ua/n192362-stalo-izvestno-esche-ob-odnom-napadenii-na-unogo-ukrainca-v-germanii.htmlРакурс
У Німеччини стало відомо про ще один напад на юного українця.
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Цього разу інцидент стався у місті Меттман, це західнонімецька земля Північний Рейн-Вестфалія. Скоєно напад на 15-річного українця, повідомила DW.
За попередніми даними, напад стався 10 лютого увечері, коли український юнак перебував у турецькому ресторані. Між ним та невідомим чоловіком сталася сварка. За даними поліції, чоловік висловлювався ксенофобно, а потім ударив 15-річного підлітка по голові невстановленим предметом, після чого втік.
Внаслідок нападу хлопець дістав масованих травм голови, але загрози його життю немає.
Особа нападника поки не встановлена, поліція оголосила його у розшук.
Нагадаємо, 11 лютого у Дюссельдорфі внаслідок нападу загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков. Нападників затримали.
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