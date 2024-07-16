Медведчук написал Трампу о "нацисте" Зеленском

https://racurs.ua/n197349-medvedchuk-napisal-trampu-o-naciste-zelenskom.html

Ракурс

Обміняний на українських полонених колишній нардеп та політик, кум російського фюрера Віктор Медведчук написав лист кандидату на посаду президента США Дональду Трампу.

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Про це повідомляють російські пропагандисти з ТАСС, посилаючись на текст листа.

Медведчук заявив, що Трамп став «особистим ворогом українського неонациста Зеленського». Він стверджує про нібито український слід у справі.

Кум путіна пише, що Трамп став «особистим ворогом українського неонациста», оскільки експрезидент США «має намір принести мир в Україну», а це означатиме «втрату влади нацистським режимом Зеленського».

У своїх передвиборчих заявах ви неодноразово заявляли про те, що маєте намір принести світ Україні. Але цей світ означає втрату влади режимом Зеленського та його американськими кураторами з адміністрації Байдена. Саме через це, шановний пане Трампе, ви стали особистим ворогом Зеленського, і цей негідник не зупиниться ні перед чим для того, щоб завадити вам виграти президентські вибори. Думаю, що у справі про замах на вас з’явиться український слід, — пише зрадник України.

Медведчук також повторив наратив Кремля про те, що американська зброя нібито продається на чорному ринку (аудит США не зафіксував таких фактів), а його постачання «сприяють ескалації».