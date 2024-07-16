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Медведчук написал Трампу о "нацисте" Зеленском
Медведчук написал Трампу о «нацисте» Зеленскомhttps://racurs.ua/n197349-medvedchuk-napisal-trampu-o-naciste-zelenskom.htmlРакурс
Обміняний на українських полонених колишній нардеп та політик, кум російського фюрера Віктор Медведчук написав лист кандидату на посаду президента США Дональду Трампу.
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Про це повідомляють російські пропагандисти з ТАСС, посилаючись на текст листа.
Медведчук заявив, що Трамп став «особистим ворогом українського неонациста Зеленського». Він стверджує про нібито український слід у справі.
Кум путіна пише, що Трамп став «особистим ворогом українського неонациста», оскільки експрезидент США «має намір принести мир в Україну», а це означатиме «втрату влади нацистським режимом Зеленського».
У своїх передвиборчих заявах ви неодноразово заявляли про те, що маєте намір принести світ Україні. Але цей світ означає втрату влади режимом Зеленського та його американськими кураторами з адміністрації Байдена. Саме через це, шановний пане Трампе, ви стали особистим ворогом Зеленського, і цей негідник не зупиниться ні перед чим для того, щоб завадити вам виграти президентські вибори. Думаю, що у справі про замах на вас з’явиться український слід, — пише зрадник України.
Медведчук також повторив наратив Кремля про те, що американська зброя нібито продається на чорному ринку (аудит США не зафіксував таких фактів), а його постачання «сприяють ескалації».
Узурпація влади, особиста зацікавленість Зеленського у продовженні військових дій для збереження владних повноважень може призвести до ще більшого загострення конфлікту, розширення його території та залучення до нього третіх країн. Припинення підтримки може запобігти цій загрозі, — додає він.
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