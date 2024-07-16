На юге россии начали отключать электричество из-за сбоя на Ростовской АЭС

https://racurs.ua/n197353-na-uge-rossii-nachali-otkluchat-elektrichestvo-iz-za-sboya-na-rostovskoy-aes.html

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На півдні терористичної федерації запровадили тимчасові обмеження споживання електроенергії через збій у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС.

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Про це 16 липня повідомили у Міненерго росії.

Обмеження запроваджено «в умовах підвищених навантажень на енергосистему з метою збереження стійкості енергосистеми».

У «Росатомі» заявили, що один з енергоблоків Ростовської АЕС автоматично відключився від мережі «через неполадки на турбогенераторі».

Видання 93.ru повідомляє, що через відключення світла зупинився рух трамваїв та тролейбусів у Краснодарі. У місті також не працюють 150 світлофорів. Без світла залишився вокзал Новоросійська. У Муніципальному центрі управління Краснодара заявили про відключення електроенергії через аварію на електромережах у Західному окрузі.

Окрім цього, в Бурятії на Гусиноозерській ДРЕС незадовго до відключення стався вибух, який фактично зупинив два з трьох енергоблоків підприємства.

Введені обмеження споживання електроенергії на півдні рф загальною потужністю 1.5 гВт. Окупаційна влада Криму також обмежила споживання електроенергії і ввела погодинні графіки відключень світла. В центрі Севастополя стоять тролейбуси, не працюють світлофори.

«Севастопольенерго» повідомив, що це пов’язано з «аномально високими температурами повітря».

Ростовська АЕС — найбільше підприємство енергетики на півдні Московії. Вона розташована за 13 км від Волгодонська. Станція забезпечує близько 75% виробництва електроенергії у Ростовській області.