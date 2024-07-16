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Глава Верховного суда рассказал, за что и как часто украинские военные попадают под суд

Глава Верховного суда рассказал, за что и как часто украинские военные попадают под суд

16 июл 2024, 21:01
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В Україні 2023 року 1 тис. 577 військових, у тому числі 30 жінок, засуджено за самовільне залишення частини.


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Про це розповів агентству «Інтерфакс-Україна» голова Верховного суду України Станіслав Кравченко.

За словами Кравченка, це найпоширеніший злочин серед українських військовослужбовців, на нього припадає 61% усіх засуджених за військові кримінальні правопорушення.

За втрату військового майна засуджено 37 осіб, за порушення правил поводження зі зброєю — 35, за дезертирство — 113, за ухилення від військової служби шляхом нанесення собі каліцтв — 32.

Загалом, згідно зі статистичними даними Державної судової адміністрації, кількість засуджених за воєнні злочини у 2023 році була значно вищою, ніж у 2022 році, — 2585 осіб та 1490 відповідно. Йдеться про вироки, які вже набрали законної сили, — зазначив голова Верховного суду.

Источник: Ракурс


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