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Ракурс
Голова Верховного суду розповів, за що та як часто українські військові потрапляють під суд

Голова Верховного суду розповів, за що та як часто українські військові потрапляють під суд

16 лип 2024, 21:01
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В Україні 2023 року 1 тис. 577 військових, у тому числі 30 жінок, засуджено за самовільне залишення частини.


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Про це розповів агентству «Інтерфакс-Україна» голова Верховного суду України Станіслав Кравченко.

За словами Кравченка, це найпоширеніший злочин серед українських військовослужбовців, на нього припадає 61% усіх засуджених за військові кримінальні правопорушення.

За втрату військового майна засуджено 37 осіб, за порушення правил поводження зі зброєю — 35, за дезертирство — 113, за ухилення від військової служби шляхом нанесення собі каліцтв — 32.

Загалом, згідно зі статистичними даними Державної судової адміністрації, кількість засуджених за воєнні злочини у 2023 році була значно вищою, ніж у 2022 році, — 2585 осіб та 1490 відповідно. Йдеться про вироки, які вже набрали законної сили, — зазначив голова Верховного суду.

Джерело: Ракурс


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