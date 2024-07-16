Голова Верховного суду розповів, за що та як часто українські військові потрапляють під суд

https://racurs.ua/ua/n197359-golova-verhovnogo-sudu-rozpoviv-za-scho-ta-yak-chasto-ukrayinski-viyskovi-potraplyaut-pid-sud.html

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В Україні 2023 року 1 тис. 577 військових, у тому числі 30 жінок, засуджено за самовільне залишення частини.

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Про це розповів агентству «Інтерфакс-Україна» голова Верховного суду України Станіслав Кравченко.

За словами Кравченка, це найпоширеніший злочин серед українських військовослужбовців, на нього припадає 61% усіх засуджених за військові кримінальні правопорушення.

За втрату військового майна засуджено 37 осіб, за порушення правил поводження зі зброєю — 35, за дезертирство — 113, за ухилення від військової служби шляхом нанесення собі каліцтв — 32.