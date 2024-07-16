Сиярто нашел Лаврова даже в Нью-Йорке, чтобы поговорить об Украине

https://racurs.ua/n197362-siyarto-nashel-lavrova-daje-v-nu-yorke-chtoby-pogovorit-ob-ukraine.html

Ракурс

Глава МЗС Угорщини зустрівся з Лавровим у США: говорили про Україну.

.

У російському відомстві заявили, що зустріч відбулася «на полях» політичного форуму високого рівня зі сталого розвитку.

За словами МЗС терористичної федерації, Петер Сійярто і Лавров обговорили «перебіг реалізації домовленостей», яких путін і глава угорського уряду Віктор Орбан досягнули 5 липня в Москві. На зустрічі, за повідомленням росвідомства, глава угорської дипломатії обговорив з Лавровим Україну.

В МЗС рф також додали, що, «попри вкрай непросту міжнародну обстановку», взаємодія Угорщини і росії продовжує «поступально розвиватися»

Тим часом очільник Євроради Шарль Мішель відповів Орбану на його лист про «мирне турне».

Голова Євроради Мішель заявив прем'єр-міністру Угорщини, що він не має мандату ЄС на переговори щодо війни в Україні.

Він також відкинув твердження Орбана про те, що ЄС проводив «провоєнну» політику щодо України.

Мішель наголосив, що «жодна дискусія про Україну не може відбуватися без України», і зауважив, що ЄС «послідовно прагнув створити широку міжнародну підтримку всеосяжного, справедливого та тривалого миру»

Жодних дискусій про Україну без України: президент Ради ЄС написав лист Орбану — документ є в розпорядженні «Радіо Свобода».

Шарль Мішель нагадав у листі про відсутність мандату в Угорщини виступати від імені об'єднання на міжнародній арені. Раніше угорський прем'єр в листі проінформував про результати своєї так званої мирної місії: турне Києвом-Москвою-Пекіном-Вашингтоном-Флоридою.

Мішель також відкинув твердження Орбана про те, що ЄС провадив «провоєнну політику»: