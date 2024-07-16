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Сійярто знайшов Лаврова навіть у Нью-Йорку, щоб поговорити про Україну
Сійярто знайшов Лаврова навіть у Нью-Йорку, щоб поговорити про Українуhttps://racurs.ua/ua/n197362-siyyarto-znayshov-lavrova-navit-u-nu-yorku-schob-pogovoryty-pro-ukrayinu.htmlРакурс
Глава МЗС Угорщини зустрівся з Лавровим у США: говорили про Україну.
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У російському відомстві заявили, що зустріч відбулася «на полях» політичного форуму високого рівня зі сталого розвитку.
За словами МЗС терористичної федерації, Петер Сійярто і Лавров обговорили «перебіг реалізації домовленостей», яких путін і глава угорського уряду Віктор Орбан досягнули 5 липня в Москві. На зустрічі, за повідомленням росвідомства, глава угорської дипломатії обговорив з Лавровим Україну.
В МЗС рф також додали, що, «попри вкрай непросту міжнародну обстановку», взаємодія Угорщини і росії продовжує «поступально розвиватися»
Тим часом очільник Євроради Шарль Мішель відповів Орбану на його лист про «мирне турне».
Голова Євроради Мішель заявив прем'єр-міністру Угорщини, що він не має мандату ЄС на переговори щодо війни в Україні.
Він також відкинув твердження Орбана про те, що ЄС проводив «провоєнну» політику щодо України.
Мішель наголосив, що «жодна дискусія про Україну не може відбуватися без України», і зауважив, що ЄС «послідовно прагнув створити широку міжнародну підтримку всеосяжного, справедливого та тривалого миру»
Жодних дискусій про Україну без України: президент Ради ЄС написав лист Орбану — документ є в розпорядженні «Радіо Свобода».
Шарль Мішель нагадав у листі про відсутність мандату в Угорщини виступати від імені об'єднання на міжнародній арені. Раніше угорський прем'єр в листі проінформував про результати своєї так званої мирної місії: турне Києвом-Москвою-Пекіном-Вашингтоном-Флоридою.
Мішель також відкинув твердження Орбана про те, що ЄС провадив «провоєнну політику»:
росія є агресором, а Україна — жертвою, яка реалізує своє законне право на самооборону". Найпрямішим шляхом до миру високопоставлений чиновник ЄС називає виведення росією її військ з України.