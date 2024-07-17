Сиярто убеждает, что угрозы и шантаж ЕС не заставят Венгрию прекратить "мирную" миссию в Украине

https://racurs.ua/n197368-siyarto-ubejdaet-chto-ugrozy-i-shantaj-es-ne-zastavyat-vengriu-prekratit-mirnuu-missiu-v-ukraine.html

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Погрози та шантаж з боку ЄС не змусять Угорщину припинити «мирну» місію щодо України.

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Про це сказав голова угорського МЗС Петер Сійярто в інтерв’ю пропагандистській агенції РІА Новини. Розмова відбувалася у США.

Усі провоєнні політики Європи вискочили відразу після початку цієї мирної місії. Вони загрожували нам бойкотом, відмовою від переговорів один з одним, загрожували ігноруванням. Такі нападки не переконують нас продовжувати мирну місію. Вони спонукають нас докласти більших зусиль для сприяння мирному врегулюванню цієї війни в Україні, — сказав Сійярто.

Також він додав, що для того, щоб «сподіватися на успіх» у майбутньому на новій мирній конференції щодо ситуації в Україні, «має бути представлена ​​і росія».

Глава МЗС Угорщини зустрівся з Лавровим у Нью-Йорку. Ця зустріч відбулася на полях політичного форуму високого рівня зі сталого розвитку. За даними російського МЗС, «на зустрічі високо оцінили рівень російсько-угорського політичного діалогу», а «політики обговорили хід реалізації домовленостей, досягнутих на зустрічі путіна та Орбана в Москві».