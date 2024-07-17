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Сійярто переконує, що погрози та шантаж ЄС не змусять Угорщину припинити "мирну" місію щодо України

Сійярто переконує, що погрози та шантаж ЄС не змусять Угорщину припинити «мирну» місію щодо України

17 лип 2024, 09:33
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Погрози та шантаж з боку ЄС не змусять Угорщину припинити «мирну» місію щодо України.


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Про це сказав голова угорського МЗС Петер Сійярто в інтерв’ю пропагандистській агенції РІА Новини. Розмова відбувалася у США.

Усі провоєнні політики Європи вискочили відразу після початку цієї мирної місії. Вони загрожували нам бойкотом, відмовою від переговорів один з одним, загрожували ігноруванням.

Такі нападки не переконують нас продовжувати мирну місію. Вони спонукають нас докласти більших зусиль для сприяння мирному врегулюванню цієї війни в Україні, — сказав Сійярто.

Також він додав, що для того, щоб «сподіватися на успіх» у майбутньому на новій мирній конференції щодо ситуації в Україні, «має бути представлена ​​і росія».

Глава МЗС Угорщини зустрівся з Лавровим у Нью-Йорку. Ця зустріч відбулася на полях політичного форуму високого рівня зі сталого розвитку. За даними російського МЗС, «на зустрічі високо оцінили рівень російсько-угорського політичного діалогу», а «політики обговорили хід реалізації домовленостей, досягнутих на зустрічі путіна та Орбана в Москві».

Джерело: Ракурс


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