Вернули украинских защитников из плена. Фото: Координационный штаб

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Обмін полоненими 17 липня дозволив Україні повернути з російського полону 95 захисників.

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Усі звільнені цього разу — чоловіки: 88 рядових та сержантів, сім офіцерів. Серед них — 49 воїнів ЗСУ, включаючи учасника «повітряного мосту», який добровільно зголосився летіти на гвинтокрилі до «Азовсталі» для допомоги заблокованим підрозділам, та двох з Повітряних сил. Про це Координаційний штаб з питань поводження з полоненими повідомив у Facebook.

Також з полону повернувся 21 боєць Нацгвардії, 10 військових моряків, семеро військовослужбовців Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє співробітників Державної спеціальної служби транспорту й один представник добровольчого формування територіальної громади.

Серед вищевказаних полонених 23 були оборонцями Маріуполя, 41 воював на Донецькому напрямку, по дев’ятеро — на Луганському та Запорізькому, по троє — на Херсонському та Харківському.

У штабі відзначили, що один зі звільнених моряків на момент початку російського вторгнення перебував на Київщині та одразу приєднався до оборони свого селища від окупантів у складі Макарівської ТрО. Він потрапив у полон під час надання гумдопомоги місцевим мешканцям.

Наголошується, що чимало звільнених потребують тривалого лікування після поранень і хвороб.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що ще 95 захисників звільнені з російського полону. Глава держави подякував ОАЕ за посередництво у цьому звільненні.