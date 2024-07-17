Повернули українських захисників з полону. Фото: Координаційний штаб

https://racurs.ua/ua/n197386-dobrovolci-gvardiyci-moryaky-kogo-ukrayina-povernula-z-polonu-video.html

Ракурс

Обмін полоненими 17 липня дозволив Україні повернути з російського полону 95 захисників.

.

Усі звільнені цього разу — чоловіки: 88 рядових та сержантів, сім офіцерів. Серед них — 49 воїнів ЗСУ, включаючи учасника «повітряного мосту», який добровільно зголосився летіти на гвинтокрилі до «Азовсталі» для допомоги заблокованим підрозділам, та двох з Повітряних сил. Про це Координаційний штаб з питань поводження з полоненими повідомив у Facebook.

Також з полону повернувся 21 боєць Нацгвардії, 10 військових моряків, семеро військовослужбовців Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє співробітників Державної спеціальної служби транспорту й один представник добровольчого формування територіальної громади.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що ще 95 захисників звільнені з російського полону. Глава держави подякував ОАЕ за посередництво у цьому звільненні.