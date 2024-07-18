Рада одобрила законопроект о реструктуризации внешнего госдолга

Верховная Рада в двух чтениях одобрила законопроект о реструктуризации госдолга, фото: «Укринформ»

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Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 18 липня, відразу у двох читаннях ухвалила законопроект № 11396, який дозволяє уряду в майбутньому призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом під час реструктуризації боргу до 1 жовтня 2024 року.

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За законопроект в цілому проголосував 231 народний обранець. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики народний депутат Ярослав Железняк.

Раніше сьогодні голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа на своїй Фейсбук-сторінці зазначила, що такий законопроект — це надзвичайний захід, який містить дві норми:

дозволити уряду взяти гарантований державою борг Агентства відновлення (колишнього Укравтодору) в «периметр» державного боргу і здійснити його реструктуризацію (йдеться про серію єврооблігацій 2021 року на загальну суму 700 млн дол. + відсотки). Зазначається, що самостійно таку реструктуризацію Агентство зробити не в змозі, що створює прямий ризик для держбюджету;

надати право уряду тимчасового призупинити виплати по зовнішньому державному боргу у разі потреби. Фактично — якщо офіційна домовленість щодо реструктуризації не буде досягнута до 10 серпня, коли наступить строк купонних виплат по одному з випусків державних єврооблігацій з погашенням в 2026 році.

Схоже технічне рішення було вже використане в 2015 році, коли Україна прийняла Закон «Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом» у травні, досягла принципових домовленостей з інвесторами в кінці серпня, і оголосила про завершення операції у листопаді, — зазначила Підласа.

За її словами, МВФ в робочому порядку висловив підтримку цього законопроекту, оскільки він сприятиме посиленню боргової стійкості України — зобов’язання, яке Україна взяла на себе взяли в Меморандумі з МВФ.