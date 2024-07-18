Как повышение акцизов на топливо повлияет на цены

Верховна Рада 18 липня ухвалила законопроєкт, який передбачає підвищення акцизів на пальне до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

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Коментар старшого економіста ЦЕС Юрія Гайдая:

Сьогодні багато податкових новин, перше 一 про паливні акцизи. Нардеп Ярослав Железняк пише, що «акцизний» законопроєкт ухвалили з правкою № 267 (і, наскільки я розумію, з 296). Це означає, що газові лобісти зазнали невдачі і графік підвищення акцизів на LPG прямуватиме до ставки 250 євро за 1000 літрів у 2028 році.

За інших рівних (а ціни на колонках дуже залежать від світових цін та обмінного курсу), динаміка зростання буде отака, як на графіку (друга зелена колонка 一 це пропозиція першого читання, з цільовою ставкою 70 євро, червоним 一 різниця в ухваленій ставці з першим читанням).