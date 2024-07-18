Ракурсhttps://racurs.ua/
Як підвищення акцизів на пальне вплинуть на ціни
Як підвищення акцизів на пальне вплинуть на ціни (ГРАФІК)https://racurs.ua/ua/n197418-yak-pidvyschennya-akcyziv-na-palne-vplynut-na-ciny-grafik.htmlРакурс
Верховна Рада 18 липня ухвалила законопроєкт, який передбачає підвищення акцизів на пальне до мінімального рівня, встановленого в ЄС.
.
Коментар старшого економіста ЦЕС Юрія Гайдая:
Сьогодні багато податкових новин, перше 一 про паливні акцизи. Нардеп Ярослав Железняк пише, що «акцизний» законопроєкт ухвалили з правкою № 267 (і, наскільки я розумію, з 296). Це означає, що газові лобісти зазнали невдачі і графік підвищення акцизів на LPG прямуватиме до ставки 250 євро за 1000 літрів у 2028 році.
За інших рівних (а ціни на колонках дуже залежать від світових цін та обмінного курсу), динаміка зростання буде отака, як на графіку (друга зелена колонка 一 це пропозиція першого читання, з цільовою ставкою 70 євро, червоним 一 різниця в ухваленій ставці з першим читанням).
Отже, з першого вересня акцизи додадуть приблизно:
- 1,3 грн на літрі бензину;
- 1,7 грн на літрі дизелю;
- 4,3 грн на літрі газу;
- До 2028 року 一 6,5, 8,6 та 9 грн відповідно (дуже умовно, бо курс євро та ціни на нафту і газ за 4 роки можуть бути зовсім іншими).
Звісно, буде певний лаг між зміною акцизів та підвищенням цін, але не великий, бо накопичувати багато палива в Україні зараз ніхто не ризикуватиме, якщо і залишилися ємності.
Вітаю, що нардепи проголосували підвищення акцизу на LPG до умовного паритету з бензином і дизелем. Пільги для газу зараз зовсім не на часі, вони не виправдані економічно, та й з т.з. довгострокової екологічної політики сумнівно через прихід ери електричок, — пише Гайдай.