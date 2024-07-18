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Ракурс
Закон о запрете религиозных организаций, связанных с россией, прошел профильный комитет Рады

Закон о запрете религиозных организаций, связанных с россией, прошел профильный комитет Рады

18 июл 2024, 20:17
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Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики переглянув висновок до проєкту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій (№ 8371), який унеможливлює в Україні діяльність релігійних організацій, що мають звʼязки з рф.


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До другого читання було розширено редакції деяких норм документа, зокрема у статті 3 тепер йдеться:

Зважаючи на те, що російська православна церква є ідеологічним продовженням режиму держави-агресора, співучасницею воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що здійснюються від імені російської федерації та ідеології «русского міра», діяльність російської православної церкви в Україні заборонена.

Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект в цілому.

Зараз у Верховній Раді збирають підписи за законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні.

146 депутатів законопроєкт не підтримують, а для винесення у залу та голосування за нього потрібно 226 підписів.

Источник: Ракурс


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