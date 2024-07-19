Киевское водохранилище не может затопить столицу даже теоретически, – гидролог

https://racurs.ua/n197452-kievskoe-vodohranilische-ne-mojet-zatopit-stolicu-daje-teoreticheski-gidrolog.html

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Росіяни нещодавно вчергове пригрозили затопити Київ, підірвавши дамби Київської і Канівської ГЕС. Втім, гідролог та географ Віктор Вишневський запевняє, що це неможливо навіть теоретично.

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Про це він розповів в ефірі Українського радіо.

За його словами, переважна частина міста перебуває на висотах 140−150 метрів, а Київське водосховище має позначки у 103 метри.

Окрім того, він зазначив, що Київське водосховище має таку ж площу як сам Київ, це приблизно 900 квадратних кілометрів. Тому, навіть якщо допустити прорив такого об'єму води, його все одно забракне для затоплення.

Звичайно, вода рухатиметься вниз і розрахунки можливого затоплення виконувалися, але теж у теоретичному аспекті, коли, приміром, замість гідровузла утвориться отвір завширшки, наприклад, у 100 або 200, 300 метрів. Якщо раптом утворюється отвір у 100 метрів, то, за розрахунками, Київ фактично не затоплюється, за винятком невеликої території, яка тяжіє до самого Дніпра. Зокрема, йдеться про Нижні сади, — додав Вишневський.

Також гідролог звертає увагу, що Київська ГЕС достатньо міцна, її турбіни розташовані не у відкритому приміщенні, а глибоко під землею. І навіть ракетним ударом їх фактично неможливо зруйнувати.