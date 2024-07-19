Иногда кажется, что попал в дом сумасшедших, — глава "Укрэнерго" о якобы экспорте электроэнергии

https://racurs.ua/n197453-inogda-kajetsya-chto-popal-v-dom-sumasshedshih-glava-ukrenergo-o-yakoby-eksporte.html

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Світла нема, бо все продали в Румунію! Його навмисно відключають, щоб підвищити тариф! То все ахметовські маніпуляції, аби більше грошей на відновлення отримати! Таке і багато чого іншого можна почути зараз, піднімаючись сходами в квартиру без електрики.

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Іноді здається, що потрапив у будинок божевільних, — так голова «Укренерго» Володимир Кудрицький прокоментував повідомлення в соцмережах, що Україна нібито експортує електроенергію.

Експорт не відбувається. Це підступна брехня. А причина відключень у тому, що у нас половина генерації, яка була станом на початок березня цього року, пошкоджена або розбита. Будь-яка інша енергосистема в цій ситуації сколапсувала б. Іноді дивишся на ці відео (у соцмережах — ред.), і здається, що потрапив в будинок божевільних. Перше — звідки ці блогери можуть знати, скільки ГВт чи МВт є в енергосистемі? Це закрита інформація, яку мають можливо, 30 людей в країні. Друге — у деяких відео говорять про плани експорту 13 ГВт. Це 13 атомних блоків. Зараз на контрольованій території залишилось всього 9 ГВт. Тобто, це абсурд. Часто деякі блогери використовують таку маніпуляцію — заходять на сайт ENTSO-E і показують фізичні перетоки, наприклад, з України в Румунію. Вони не розуміють або спеціально мовчать, що українська енергосистема є частиною європейської. І з Румунії в Україну може йти перетік, транзитом, назад в Румунію, Угорщину чи ще кудись, — сказав Кудрицький в інтерв’ю «Суспільному».

Він пояснив, що у 2023 році та на початку 2024 року, коли не було відключень і був надлишок електроенергії в Україні, вона дійсно могла її експортувати в Європу, але не зараз, коли існує жорсткий дефіцит.