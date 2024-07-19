По информации СМИ, задержан мэр Белгорода-Днестровского, фото: «Думская»

https://racurs.ua/n197455-v-odesskoy-oblasti-zaderjali-mera-belgoroda-dnestrovskogo-smi-foto.html

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В Одеській області співробітники СБУ затримали міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана.

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Про це повідомляє видання «Думська» з посиланням на інформоване джерело.

За словами джерела видання, у будівлі мерії проходять обшуки, працює відділ «К» (по боротьбі з корупцією).

Видання зазначає, що у 2022 році Граждана притягували до кримінальної відповідальності за насильство стосовно працівників правоохоронних органів та умисне нанесення їм тілесних ушкоджень (частина 2 ст. 345 Кримінального кодексу).

Тоді мер відмовився приймати документи в іншому кримінальному провадженні, в ході чого автомобіль, в якому він перебував, наїхав на правоохоронців, завдавши їм тілесних ушкоджень.

Джерело: «Думська»