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За інформацією ЗМІ, затримано мера Білгорода-Дністровського, фото: «Думская»
На Одещині затримали мера Білгорода-Дністровського — ЗМІ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197455-na-odeschyni-zatrymaly-mera-bilgoroda-dnistrovskogo-zmi-foto.htmlРакурс
В Одеській області співробітники СБУ затримали міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана.
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Про це повідомляє видання «Думська» з посиланням на інформоване джерело.
За словами джерела видання, у будівлі мерії проходять обшуки, працює відділ «К» (по боротьбі з корупцією).
Видання зазначає, що у 2022 році Граждана притягували до кримінальної відповідальності за насильство стосовно працівників правоохоронних органів та умисне нанесення їм тілесних ушкоджень (частина 2 ст. 345 Кримінального кодексу).
Тоді мер відмовився приймати документи в іншому кримінальному провадженні, в ході чого автомобіль, в якому він перебував, наїхав на правоохоронців, завдавши їм тілесних ушкоджень.
Джерело: «Думська»