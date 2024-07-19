Коломойскому продлили срок содержания под стражей

Коломойскому продлили срок содержания под стражейhttps://racurs.ua/n197459-kolomoyskomu-prodlili-srok-soderjaniya-pod-strajey.htmlРакурс
Запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 1,9 млрд грн продовжено до 2 вересня.
Відповідне рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва. Про це сьогодні, 19 липня, повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на речницю Офісу генпрокурора Надію Максимець.
Таким чином розмір застави Коломойському порівняно з попередньою ухвалою не змінився.
2 вересня 2023 року СБУ, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за ст. 190 та ст. 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, розмір якої згодом неодноразово змінювався.
Джерело: «Укрінформ»