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Ігор Коломойський, фото: «Фінансовий клуб»

Коломойському продовжили термін тримання під вартою

19 лип 2024, 16:55
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Запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 1,9 млрд грн продовжено до 2 вересня.


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Відповідне рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва. Про це сьогодні, 19 липня, повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на речницю Офісу генпрокурора Надію Максимець.

Таким чином розмір застави Коломойському порівняно з попередньою ухвалою не змінився.

2 вересня 2023 року СБУ, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за ст. 190 та ст. 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, розмір якої згодом неодноразово змінювався.

Джерело: «Укрінформ»


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