Последствия российского ракетного удара по Николаеву, фото: Офис генерального прокурора

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Російські загарбники сьогодні, 19 липня, о 17.13 завдали авіаудару по житловому кварталу Миколаєва.

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Наразі відомо про трьох загиблих, ще п’ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

За попередньою інформацією, рашисти вдарили по місту ракетою Х-59. Внаслідок авіаудару пошкоджено дитячий майданчик дитячого садочку у дворі багатоповерхівок. Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.

Загиблі — літня жінка, чоловік та 12-річний хлопчик.

Мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи ДСНС, — розповів у своєму Telegram-каналі очільник МВС Ігор Клименко.

Міністр зазначив, що рятувальники та поліцейські обстежують місце події — окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок.

Потерпілим надаємо усю необхідну допомогу. Розгорнуто штаб допомоги. Постраждалі, зокрема, можуть подати там заяву до поліції про зруйноване та втрачене майно, — додав Клименко.

Міністр наголосив, що всього з з початку повномасштабного вторгнення росія вбила вже понад 560 українських дітей, ще понад 1 тис. 460 — поранила.