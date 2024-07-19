Последствия российского ракетного удара по Николаеву показал Офис генпрокурора (ФОТО)https://racurs.ua/n197468-posledstviya-rossiyskogo-raketnogo-udara-po-nikolaevu-pokazal-ofis-genprokurora-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 19 липня, о 17.13 завдали авіаудару по житловому кварталу Миколаєва.
Наразі відомо про трьох загиблих, ще п’ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
За попередньою інформацією, рашисти вдарили по місту ракетою Х-59. Внаслідок авіаудару пошкоджено дитячий майданчик дитячого садочку у дворі багатоповерхівок. Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.
Загиблі — літня жінка, чоловік та 12-річний хлопчик.
Мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи ДСНС, — розповів у своєму Telegram-каналі очільник МВС Ігор Клименко.
Міністр зазначив, що рятувальники та поліцейські обстежують місце події — окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок.
Потерпілим надаємо усю необхідну допомогу. Розгорнуто штаб допомоги. Постраждалі, зокрема, можуть подати там заяву до поліції про зруйноване та втрачене майно, — додав Клименко.
Міністр наголосив, що всього з з початку повномасштабного вторгнення росія вбила вже понад 560 українських дітей, ще понад 1 тис. 460 — поранила.