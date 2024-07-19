Вероятного стрелка в Фарион часто видели во дворе

https://racurs.ua/n197471-veroyatnogo-strelka-v-farion-chasto-videli-vo-dvore.html

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Правоохоронці опитали людей, які мають інформацію про замах на мовознавицю та громадського діяча Ірину Фаріон, який стався увечері 19 липня.

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Про це повідомив депутат Львівської міської ради та сусід Ірини Фаріон Ігор Зінкевич.

Постріл відбувся тоді, коли не було світла, і є проблема з відеонаглядом.

Зібрати відеонагляд зараз складно. Шукають всі, які вже пізніше включились, відеокамери, щоб мати повну картинку особи, яка здійснила цей злочин, — каже Зінкевич.

Сусідка Ірини Фаріон Софія розповіла, що чула різкий постріл, повідомляє «Суспільне».

Під’їхав таксист, а жіночка з візочком йшла. Я до нього: «Мужчина, ви так під’їхали, що вона навіть не проїде повз вас». А він каже, що дзвоню, бо клієнтка подзвонила, мав приїхати, але ніхто не виходить. Ми собі дали сіли. Він вийшов, став і каже: «У вас там жіночка лежить, що ви не бачите? Ми всі зірвались, підбігаю і дивлюсь: Іра лежить. Кров тече рікою, — каже жінка.

Ще один сусід професорки, який відмовився назвати своє ім’я, пригадує, що неодноразово бачив чоловіка, який приходив у двір.