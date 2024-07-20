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Ракурс
Микроавтобус с украинцами разбился в Польше Фото: RMF24

Микроавтобус с украинцами разбился в Польше, девять пострадавших

20 июл 2024, 12:19
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Мікроавтобус з громадянами України розбився у Польщі.


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Дорожньо-транспортна пригода сталася приблизно за 60 км від кордону з Німеччиною. На автомагістралі від Познані до німецького Франкфурта бус в’їхав у вантажівку дорожньої ремонтної служби з технічним причепом. На авто було встановлене попереджувальне маркування і знаки з напрямком об’їзду. Про це повідомляє RMF24.

Зіткнення було доволі сильним — мікроавтобус від удару перекинувся набік. Сильно пошкоджена права частина машини.

Постраждали дев’ятеро українців, які були в бусі. Їх всіх госпіталізували. Медики заявляють, що п’ятеро з них перебувають у важкому стані. В салоні перебували четверо дітей, серед важкопоранених є діти.

Мікроавтобус з українцями розбився у Польщі. Фото: RMF24

Мікроавтобус з українцями розбився у Польщі. Фото: RMF24

Нагадаємо, 18 липня у Львові маршрутне таксі спровокувало масштабну дорожньо-транспортну пригоду за участю чотирьох транспортних засобів. Внаслідок аварії постраждали дев’ятеро осіб.

Джерело: RMF24

Источник: Ракурс


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