Мікроавтобус з українцями розбився у Польщі. Фото: RMF24

https://racurs.ua/ua/n197483-mikroavtobus-z-ukrayincyamy-rozbyvsya-u-polschi-dev-yatero-postrajdalyh.html

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Мікроавтобус з громадянами України розбився у Польщі.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася приблизно за 60 км від кордону з Німеччиною. На автомагістралі від Познані до німецького Франкфурта бус в’їхав у вантажівку дорожньої ремонтної служби з технічним причепом. На авто було встановлене попереджувальне маркування і знаки з напрямком об’їзду. Про це повідомляє RMF24.

Зіткнення було доволі сильним — мікроавтобус від удару перекинувся набік. Сильно пошкоджена права частина машини.

Постраждали дев’ятеро українців, які були в бусі. Їх всіх госпіталізували. Медики заявляють, що п’ятеро з них перебувають у важкому стані. В салоні перебували четверо дітей, серед важкопоранених є діти.

Нагадаємо, 18 липня у Львові маршрутне таксі спровокувало масштабну дорожньо-транспортну пригоду за участю чотирьох транспортних засобів. Внаслідок аварії постраждали дев’ятеро осіб.

Джерело: RMF24