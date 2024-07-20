Морпехи ВСУ уничтожили российскую зенитку в Херсонской области. Фото:

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Ракурс

Російські окупанти втратили зенітний комплекс на фронті.

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Українські морські піхотинці знищили російську зенітну установку, яку російські загарбники намагалися сховати на окупованій частині Херсонської області. Однак маскування в лісосмузі не допомогло ворогу, аеророзвідка все зафіксувала. Про це Військово-морські сили ЗСУ 20 липня повідомили у Facebook.

Спроби ворога втекти не дали результату. Військові показали, як 37-ї окремої бригади морської піхоти з артилерії уразили 23-мм спарену зенітну установку ЗУ-23−2.

Нагадаємо, на Харківського напрямку прикордонники-аеророзвідники виявили тягач МТ-ЛБ, яким росіяни возили на позиції вантажі та особовий склад. Його було знищено дроном-камікадзе.