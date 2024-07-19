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Знищення російської бронетехніки, скріншот відео
На Харківському напрямку дрони знищили тягач рашистів та БМП, яка прибула на допомогу (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197465-na-harkivskomu-napryamku-drony-znyschyly-tyagach-rashystiv-ta-bmp-yaka-prybula-na-dopomogu-video.htmlРакурс
На Харківського напрямку прикордонники-аеророзвідники виявили тягач МТ-ЛБ, яким росіяни возили на позиції вантажі та особовий склад. Його було знищено дроном-камікадзе.
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Відповідне відео сьогодні, 19 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Оскільки на допомогу не забарилася ворожа БМП, прикордонники притягнули до «відповідальності» і її. Винятків у справах, що стосуються загарбників, не робимо, — зазначають у ДПСУ.