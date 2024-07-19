Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n197465-na-harkivskomu-napryamku-drony-znyschyly-tyagach-rashystiv-ta-bmp-yaka-prybula-na-dopomogu-video.html

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На Харківського напрямку прикордонники-аеророзвідники виявили тягач МТ-ЛБ, яким росіяни возили на позиції вантажі та особовий склад. Його було знищено дроном-камікадзе.

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Відповідне відео сьогодні, 19 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.